Tiësto geeft optreden op podium na Grand Prix van Mexico

De Grand Prix van Mexico zal in 2019 wederom een grote DJ op het podium laten draaien. Dit jaar krijgt Tiësto de eer van de organisatie om na de podiumceremonie een feestje te bouwen.

Net als in 2017 en 2018 zal het podium op het Autodromo Hermanos Rodriguez in ieder geval een Nederlands tintje krijgen. In 2017 mocht de Nederlandse DJ Hardwell een optreden verzorgen na afloop van de podiumceremonie in Mexico, vorig jaar viel die eer te beurt aan Armin van Buuren. Beide edities van de race in Mexico werden vervolgens ook gewonnen door een Nederlander: Max Verstappen.

Nederlandse DJ's zijn dus erg in trek in Mexico, wat ook blijkt uit de aanstelling van de DJ voor 2019. Tijs Verwest, beter bekend onder zijn artiestennaam Tiësto, mag het Grand Prix-weekend in Mexico-Stad feestelijk afsluiten door een setje te draaien. Mocht Verstappen er dit jaar een hattrick aan zeges van weten te maken, dan kan hij het feestje dus wederom vieren met een Nederlandse DJ aan zijn zij.

Op haar Twitterkanaal maakte de organisatie van de Grand Prix van Mexico tevens bekend dat het evenement wederom uitverkocht is. Dat is voor het vijfde jaar op rij het geval, wat betekent dat de volledige capaciteit van de race tijdens iedere editie benut is. In 2015 keerde de race namelijk na ruim 20 jaar afwezigheid weer terug op de kalender.