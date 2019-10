'Red Bull appte journalisten dat ze Verstappen niet in problemen moesten brengen'

Red Bull Racing heeft tijdens de Japanse Grand Prix een bijzondere stap gezet om Max Verstappen in bescherming te nemen. Nederlandse journalisten kregen op WhatsApp een berichtje dat ze voorzichtig om moesten gaan met de uitspraken van de coureur.

De Japanse Grand Prix zat er voor Verstappen al vroeg op. Kort na de start werd hij door Charles Leclerc geraakt, waardoor hij achteraan het veld moest aansluiten. Na 14 ronden parkeerde hij zijn Red Bull in de pits, nadat de schade aan zijn RB15 te groot bleek om nog een fatsoenlijke race te kunnen rijden. Daardoor viel Verstappen voor de tweede keer dit seizoen uit, nadat hij in België ook betrokken was bij een startcrash.

Nog tijdens de race meldde Verstappen zich bij de media en zijn commentaar bij Ziggo Sport was zeer duidelijk. "Wat moet hij nog meer doen om een straf te krijgen? Hoezo moet dit na de race bekeken worden? Vettel krijgt ook geen straf, terwijl hij een valse start heeft. Dit is gewoon belachelijk", liet de Nederlander duidelijk blijken hoe hij over de keuzes van de stewards dacht.

Berisping Steiner aanleiding voor ingrijpen Red Bull

Red Bull kreeg hier echter lucht van en besloot om Verstappen in bescherming te nemen, zo verklaarde Louis Dekker van de NOS in Langs de Lijn. "Die uitspraken liggen nu juist heel gevoelig, omdat Günther Steiner van Haas F1 na de vorige race bestraft is voor dergelijke kritiek op de wedstrijdleiding. Dat deed hij via de boordradio en daarvoor is hij bij de stewards geroepen."

Volgens Dekker is men bij Red Bull geschrokken van de uitspraken van Verstappen, die hem ook problemen zouden kunnen opleveren. Daarom kwam het team via WhatsApp in actie tegenover de Nederlandse journalisten. "Wees voorzichtig met het vertalen van wat Max net gezegd heeft. Ik weet niet precies wat hij in het Nederlands gezegd heeft, maar zorg ervoor dat je Max niet in de problemen brengt na wat er met Steiner is gebeurd", las het berichtje volgens Dekker.