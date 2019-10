Hamilton prijst Mercedes na behalen zesde constructeurstitel op rij

Mercedes wist in Japan voor het zesde jaar op rij de constructeurstitel binnen te slepen. Lewis Hamilton is daar blij mee, maar desondanks oogde de vijfvoudig wereldkampioen verre van tevreden met zijn derde positie.

Hamilton kan over twee weken in Mexico zijn zesde wereldtitel in de wacht slepen. In Japan had hij wederom een goede stap richting de titel kunnen zetten door teamgenoot en rivaal Valtteri Bottas te verslaan, maar dat lukte de Mercedes-coureur niet. Daar waar Bottas de race won, moest Hamilton dus genoegen nemen met de derde plek. Daardoor zal de Brit in Mexico flink aan de bak moeten om de titel veilig te stellen.

Na afloop van de race op Suzuka stond Hamilton vooral stil bij de constructeurstitel die Mercedes veilig wist te stellen. "Ten eerste wil ik het team feliciteren, want dit hebben ze verdiend. We hebben hem nu voor de zesde keer op rij binnengehaald en daar draaide het vandaag om. Ik wilde vandaag gewoon zoveel mogelijk punten binnenhalen voor het team", vertelde hij aan Paul di Resta.

Met nog vier races voor de boeg zal Hamilton een voorsprong van 64 punten verdedigen ten opzichte van Bottas. De regerend kampioen stelt dat het binnenhalen van de titel bij de constructeurs geen verschil maakt in hoe hard hij en zijn teamgenoot met elkaar mogen strijden in de resterende races. "Het maakt geen verschil, want het hele jaar racen we al vrij tegen elkaar."