Verbod op bandenwarmers voor 2021 teruggedraaid op aandringen van Pirelli

De Formule 1-teams mogen na 2021 toch gewoon bandenwarmers gebruiken. Op aandringen van bandenleverancier Pirelli is het verbod op de bandenwarmers, dat in 2021 in had moeten gaan, teruggedraaid.

In het kader van het besparen van kosten werd besloten dat vanaf 2021 de bandenwarmers zouden verdwijnen uit de Formule 1. Op dat moment treden ook de nieuwe reglementen in werking, met als onderdeel daarvan het budgetplafond. Tevens valt het samen met de introductie van de banden en velgen van een nieuw formaat: daar waar nu banden van 13-inch gebruikt worden, worden dat in 2021 banden van 18-inch.

Bandenwarmers later alsnog uitgefaseerd

Die laatste switch zorgt ervoor dat Pirelli graag de bandenwarmers wil behouden, omdat er veel onzekere factoren zijn. Tegen Autosport beargumenteerde Mario Isola dan ook waarom het verstandig is dat het verbod er niet komt. "In 2021 komen er grote veranderingen. We hebben een nieuwe auto, een nieuw aerodynamisch pakket, nieuwe banden met een nieuwe maat enzovoorts. Het idee is om een overgang te creëren en de bandenwarmers te laten verdwijnen, maar gedurende een langere periode."

"In 2021 houden we dus de bandenwarmers om een referentie te hebben, en daarna gaan we stap voor stap in de richting dat ze verdwijnen. Toen we het hierover hadden, was er geen sterke tegenstand. Het gesprek was duidelijk en transparant, waarbij voor- en nadelen geanalyseerd werden. We waren het erover eens dat het goed is voor de sport om hiermee door te gaan en een transitie in te bouwen."

Hoewel de teams door het verdwijnen van het verbod op bandenwarmers weer een extra kostenpost krijgen, lijken de meesten toch positief tegen het blijven van bandenwarmers aan te kijken. De engineers hoeven hierdoor namelijk niet meer bezig te zijn met de vraag hoe ze het verlies van de bandentemperatuur zonder bandenwarmers gaan opvangen.