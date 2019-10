Milieuorganisaties bereid tot sluiten compromis rond Nederlandse Grand Prix

De milieuorganisaties die procedures gestart zijn tegen de komst van de Formule 1 naar Zandvoort zijn bereid om deze gerechtelijke stappen te laten varen, als Circuit Zandvoort bereid is om op andere vlakken concessies te doen.

Afgelopen week bevestigde het World Motor Sport Council van de FIA dat de voorlopige kalender ook de definitieve kalender wordt. De Nederlandse Grand Prix keert dus officieel terug op de kalender en zal van 1 tot 3 mei verreden worden. Nu zijn er nog drie obstakels voor Zandvoort: de verbouwing van het circuit, het verkrijgen van de Grade 1-licentie en de rechtszaken van de milieuorganisaties.

De milieuorganisaties bieden Zandvoort echter een uitweg om het laatste obstakel uit de weg te helpen. De rechtszaak die de milieuorganisaties aangespannen hebben richt zich op de komst van de Formule 1, dat volgens de samenwerkende organisaties een te grote belasting is op het natuurgebied rond het circuit. De groep wil om de tafel met het circuit om tot een compromis te komen.

Wel Formule 1, maar minder overlast op andere dagen

Enerzijds zijn de milieuorganisaties bereid om hun rechtszaak tegen de Formule 1 te laten vallen, maar daar willen ze wel wat voor terug. Zo hopen de organisaties dat het circuit bereid is om de geluidsoverlast op reguliere dagen teruggebracht wordt, zodat de exploitatie van het circuit 'meer in overeenstemming is met principes voor duurzaam toerisme, de zorg voor de natuur en een gezonde leefomgeving'.

Ook hopen de organisaties dat er binnen vijf jaar met elektrische auto's geracet gaat worden op Circuit Zandvoort om overlast te verminderen. "Omwonenden zitten nu 250 dagen per jaar in de rotherrie", zegt Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust tegen het Algemeen Dagblad. "We willen niet dwarsliggen. We willen wat geven en wat nemen", verklaart hij de constructieve opstelling van de milieuorganisaties.

Tegenover het AD liet Circuit Zandvoort weten dat het al een tijd in gesprek is met de milieuorganisaties om tot een oplossing te komen. Het gaat daarbij vooral om de te ervaren geluidsoverlast en de wensen en eisen die ze rond dit onderwerp hebben. Deze gesprekken verlopen volgens het circuit 'constructief'.