Max Verstappen: "Newey meer betrokken bij Red Bull Racing dan in 2016"

De nieuwe projecten van Adrian Newey zorgen er volgens Max Verstappen niet voor dat de Brit minder betrokken is bij het ontwerpen van de bolides van Red Bull Racing.

Onlangs werd aangekondigd dat Newey zich verbonden heeft aan de elektrische off-roadklasse Extreme E. Samen met coureur Jean-Eric Vergne gaat hij aan de slag bij Veloce. Dat gaat hij naast zijn werk als ontwerper en technisch directeur van Red Bull Racing doen en dat zorgt voor vraagtekens. Zo twijfelde Robert Doornbos aan de betrokkenheid van Newey bij Red Bull Racing.

Verstappen kent die twijfels niet: volgens de Nederlander is Newey nog meer betrokken dan voorheen, ook met het oog op 2021. "Ik denk dat hij nu nog meer betrokken is. Ook wat betreft 2021 is hij erg betrokken, maar alles wordt weer wat meer gelimiteerd qua opties. Dat is niet ideaal, maar ik vind hem ten opzichte van toen ik net bij Red Bull kwam nu zelfs nog meer betrokken", zo vertelde hij aan Verstappen.nl.

Het avontuur bij Veloce is niet de eerste keer dat Newey buiten de Formule 1 aan de slag gaat. In de afgelopen jaren is de ontwerper druk bezig geweest met het ontwerpen van de Aston Martin Valkyrie. Tevens zet Newey zich in voor projecten van Red Bull Technology, een zusterbedrijf van Red Bull Racing dat onder andere verantwoordelijk is voor de aeroscreen die vanaf 2020 in de IndyCar gebruikt gaat worden.