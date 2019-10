Villeneuve voorspelt moeilijk 2020 voor Vettel: "Iedereen wil Leclerc"

Jacques Villeneuve voorspelt een lastige toekomst voor Sebastian Vettel bij Ferrari. De wereldkampioen van 1997 wijt dat deels aan de energie rond teamgenoot Charles Leclerc.

Vettel heeft dit jaar in Leclerc een nieuwe teamgenoot, nadat hij de afgelopen vier seizoenen weinig te duchten had van Kimi Raikkonen. Dat is in de samenwerking met Leclerc wel anders. De Monegask heeft inmiddels twee zeges geboekt en staat in het kampioenschap 21 punten voor Vettel, die alleen in Singapore de beste was en daarnaast in het afgelopen jaar een aantal opmerkelijke fouten maakte.

Fans van Vettel die hopen dat hij volgend jaar de strijd weer aan kan gaan met Leclerc, gaan volgens Villeneuve bedrogen uitkomen. "De energie binnen het team is niet goed. Iedereen wil Leclerc, Leclerc en Leclerc: de media, de fans... Daar kan je niets aan doen. Het maakt niet uit hoe goed je rijdt, je zit altijd aan de verkeerde kant van de energie. Als dat dat het geval is, dan zal je een tijdje lijden. Dat is een wet in deze sport", verklaart de Canadees tegenover Motorsport-Total.com.

'Lariekoek dat auto niet bij rijstijl Vettel past'

Een van de verklaringen die de ronde doet over waarom Vettel zoveel moeite heeft om Leclerc bij te benen, is dat de SF90 niet naar de wensen van de viervoudig wereldkampioen ontworpen is. De auto zou daardoor meer bij de rijstijl passen van Leclerc dan bij die van Vettel, van wie bekend is dat hij houdt van een auto met een zeer stabiele achterkant.

Villeneuve doet dat af als lariekoek: volgens hem is de SF90 mede ontworpen op basis van feedback van de Duitser. "Het heeft niets te maken met het concept van de auto. De auto werd ontworpen op basis van de feedback van de coureurs van het jaar daarvoor. Dat waren Vettel en Raikkonen, en dus niet Leclerc. Vettel heeft dus wel zijn aandeel in het ontwerp van deze auto."