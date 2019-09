Lewis Hamilton: "Ondanks onze zege had Ferrari betere strategie in Rusland"

Mede door een strategische keuze in de kwalificatie konden Lewis Hamilton en Mercedes de Grand Prix van Rusland naar hun hand zetten. Toch denkt de Brit dat Ferrari er qua strategie beter voor stond.

Mercedes koos er in de kwalificatie op zaterdag namelijk voor om zowel Hamilton als Valtteri Bottas in Q2 hun snelste tijd te laten rijden op de mediums. Daardoor konden zij in de race ook op die bandencompound vertrekken, terwijl de Ferrari's en overige coureurs in de top 10 vertrokken op de softs. Hoewel Hamilton door langer door te rijden op mediums en de virtual safety car de leiding kon overnemen, denkt hij dat de strategie van Ferrari beter was.

"Ik denk uiteindelijk dat zij goed zaten, omdat de soft veel sterker was dan wij verwachtten. Er was een verschil tussen de compounds, dus het was zo lastig om ze bij te houden met hun snelheid en consistentie. Dat verwachtte ik niet. Natuurlijk werden ze aan het einde langzaam minder waardoor ik iets in kon lopen, maar ik kon nog steeds geen grote happen tijd terugwinnen."

De strategie van Mercedes was oorspronkelijk om een lange eerste stint te rijden op de mediums, maar de virtual safety car bracht daar verandering in. "We waren van plan om vijftien ronden langer door te gaan, hopende dat we op de softs daarna een kans zouden hebben om met een van hen te strijden terwijl ze op een andere compound stonden. Daarna kwam de safety car echter in het spel."