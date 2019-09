Max Verstappen: "Ik haal het hele seizoen eigenlijk al alles uit de auto"

Max Verstappen wil zich niet wagen aan uitspraken over de prestaties van zijn teamgenoten bij Red Bull Racing. Veel liever benadrukt hij dat hij zelf ten alle tijden het maximale uit de RB15 weet te halen.

Het contrast binnen Red Bull Racing is het hele seizoen al enorm. Verstappen weet zich met grote regelmaat te mengen in de gevechten van de top, maar zijn teamgenoten hebben daar grote moeite mee. Pierre Gasly kon in de eerste seizoenshelft slechts sporadisch aanhaken, terwijl inmiddels blijkt dat ook Alexander Albon het tempo van de Nederlander meestal niet kan volgen.

Ook in Rusland zijn de verschillen weer groot: Verstappen kwam in de kwalificatie tot de vierde tijd, terwijl Albon op P19 eindigde na een crash in het eerste deel van de training. Verstappen wil zich niet uitlaten over hoe zijn teamgenoten dit jaar presteren en of de auto niet bij hun manier van rijden past, maar stelt wel dat hij er zelf 'bovenop' zit met de RB15.

"Ik denk absoluut dat ik er bovenop zit met de auto, want ik denk dat ik er alles uithaal. Het is echter erg riskant om me uit te laten over hun prestaties. Van mijn kant is het echter duidelijk: ik probeer zo hard mogelijk te pushen en ik probeer zo dichtbij Ferrari en Mercedes te zitten als ik kan. We weten dat sommige circuits ons beter liggen dan andere en over het algemeen komen we nog wat op ze tekort."

Verstappen 'kon niet meer' uit kwalificatieronde halen

Over zijn kwalificatie in Sochi was Verstappen redelijk tevreden. "Ik ben wel blij dat ik vandaag beter kon presteren dan een van de Mercedessen. De ronde was goed en er zat niet veel meer in dan dit. Dat zorgt voor tevredenheid, want het is beter dan dat je na de kwalificatie hier komt en vertelt dat je her en der wat foutjes gemaakt hebt. Ik denk dat de ronde zelf redelijk goed was."