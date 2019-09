Alexander Albon zal zondag een lastige klus krijgen tijdens de Grand Prix van Rusland. De Red Bull-coureur crashte tijdens Q1 en valt daardoor al tijdens het eerste deel van de kwalificatie af.

Voorafgaand aan het weekend werd al duidelijk dat Albon een gridstraf van vijf plaatsen zou krijgen voor een motorwissel, maar in de kwalificatie zorgde de Britse Thai ervoor dat hij helemaal uit de achterhoede moet komen. Hij stond op slechts de achttiende positie en was op weg naar een verbetering van zijn snelste tijd toen hij bij bocht 13 de achterkant van zijn bolide kwijtraakte. Albon spinde en kwam vervolgens achterwaarts in de omheining terecht.

Albon veroorzaakte daarmee een rode vlag, maar het grootste slachtoffer was hijzelf. Zijn kwalificatie zat er na de crash dus op, waardoor hij met zijn gridstraf vanuit de achterhoede zal moeten vertrekken.