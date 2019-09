Charles Leclerc: "Boordradioberichten Singapore laten zien dat ik nog veel te leren heb"

Charles Leclerc is aan de vooravond van de Russische Grand Prix teruggekomen op zijn uitspraken over de boordradio in Singapore. Het toont volgens hem aan dat hij nog steeds wat te leren heeft in de Formule 1.

Nadat hij in de openingsfase van de race leidde, viel Leclerc na zijn pitstop terug tot achter teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitser werd door Ferrari eerder naar binnen gehaald en pakte in zijn outlap zoveel tijd terug dat hij de Monegask voorbijging. Leclerc liet via de boordradio duidelijk zijn ongenoegen blijken, maar gaf in Rusland aan dat hij inmiddels begrijpt dat deze strategie het team een beter resultaat opleverde.

"Ik denk dat mijn reactie veel verder ging dan nodig was. Dat laat zien dat ik nog veel te leren heb", vertelde Leclerc. "Er is geen noodzaak om in dit soort situaties zo te reageren. Het team heeft het juiste gedaan, want we zijn eerste en tweede geworden. Met een andere strategie was dat niet mogelijk geweest en uiteindelijk is dat het belangrijkste. Ik heb absoluut nog een hoop te leren en te verbeteren, maar dit gaat in de toekomst niet meer gebeuren."

Vettel verdedigde het commentaar van Leclerc over de radio. "Ik denk niet dat je teveel waarde moet hechten aan deze berichten, omdat we racen terwijl we de radio inschakelen. Ik denk dat je verrast bent met wat er gezegd wordt als je hetzelfde doet met een voetballer of golfer. Het heeft geen zin om te proberen te begrijpen waarom iemand op dat moment iets zegt. Ik denk dat het redelijk normaal en duidelijk was dat hij wilde winnen."