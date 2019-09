Verstappen krijgt in Rusland vijf plaatsen gridstraf door motorwissel

Max Verstappen zal de Grand Prix van Rusland in ieder geval niet vanuit de top 5 starten. Net als de overige coureurs met een Honda-motor krijgt de Nederlander in Sochi een nieuwe verbrandingsmotor, wat hem vijf plaatsen gridstraf oplevert.

Het zal de tweede keer in drie races zijn dat Verstappen een gridstraf krijgt voor het overschrijden van het maximum aantal motorcomponenten die een coureur in een seizoen mag gebruiken. In Italië moest de Red Bull Racing-coureur vanaf de laatste positie vertrekken, nadat hij een volledig nieuwe power unit in zijn RB15 geschroefd kreeg. Datzelfde overkwam Pierre Gasly in Italië.

Voor Daniil Kvyat en Alexander Albon gold dat ze al in België hun Spec 4-krachtbron kregen: zij vingen die race dus vanaf de laatste rij op de grid aan. Voor Kvyat geldt dat hij ook in Rusland, nota bene zijn thuisrace, vanaf de laatste positie zal moeten vertrekken. De Toro Rosso-coureur krijgt van Honda een volledig nieuwe krachtbron, met uitzondering van de Energy Store.

De overige coureurs met een Honda-motor krijgen in Rusland alleen een nieuwe Spec 4-verbrandingsmotor van de motorleverancier. "Kijkend naar het gebruik van de krachtbronnen voor de rest van dit jaar krijgen alle vier coureurs een nieuwe Spec 4-verbrandingsmotor", verklaart Honda. "Met een andere vervangingsgeschiedenis verandert Kvyat alle elementen, behalve de batterij. Hij zal achteraan de grid starten. De anderen krijgen een gridstraf van vijf plaatsen."