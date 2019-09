Organisatoren GP Rusland nog steeds open voor avondrace

De organisatie van de Grand Prix van Rusland denkt nog steeds na over het verplaatsen van de Formule 1-race naar de avonduren. De laatste paar jaar was er veel belangstelling voor F1-hosting van nachtraces. Nu sluit Rusland niet uit dat het zijn Grote Prijs in de toekomst een nachtrace zal maken. Hoewel Sochi sinds 2014 op de kalender staat, is de organisatie van het evenement overgenomen door een bedrijf genaamd Rosgonki.

Alexei Titoy de leider van het bedrijf, vertelde aan het Russisch persbureau Novosti het volgende: "We proberen altijd de beste optie te vinden die handig is voor de fans en economisch verantwoord is. We hebben een plan voor een avondrace nog altijd in overweging."

Ondanks dat er een overweging is, is het bedrijf tevreden met de positie die ze nu hebben. “Nu hebben we een goede datum en plaats, met het Olympisch Park op de achtergrond van de zee en de bergen die er op tv geweldig uitzien in september.” Hoe het er in de nacht uit zal zien weet hij niet. "We weten niet hoe dat in de avonduren zal zijn, maar voor nu zijn we tevreden.”

Eerder vertelde Richard Cregan, een consultant voor het evenement op de Sochi Autodrom, aan persbureau Tass het volgende: "De promotor van de Russische Grand Prix, de heer Sergey Vorobyev, heeft een avondrace nog altijd in overweging. Er is nog geen beslissing over genomen."