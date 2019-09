Boete voor Mercedes voor afwijkingen in brandstoftemperatuur bij Hamilton

Mercedes heeft een boete van 5000 euro gekregen van de stewards. De aanleiding daarvoor is een afwijking in de brandstoftemperatuur van Lewis Hamilton, die de FIA tijdens de eerste vrije training constateerde.

Hamilton werd tijdens de eerste vrije training bij het binnenrijden van de pits naar de technisch gedelegeerden geroepen voor een controle van zijn bolide. Daarbij werd een afwijking in de brandstoftemperatuur van zijn Mercedes gevonden. Daar waar de buitentemperatuur door de FIA vastgesteld was op 32 graden Celsius, was de temperatuur van Hamilton's brandstof slechts 20,3 graden.

De Technische Reglementen van de Formule 1 schrijven voor dat de temperatuur van de brandstof slechts tien graden kouder mag zijn dan de buitentemperatuur. Bij Hamilton was dit verschil dus groter en dus gingen de stewards over op actie. De regerend wereldkampioen krijgt zelf geen straf, maar Mercedes zal een boete van 5000 euro moeten overmaken aan de FIA. Dat is in lijn met de straf die Alfa Romeo eerder dit jaar voor hetzelfde vergrijp kreeg.

Hamilton begon zijn Grand Prix-weekend in Singapore met een prima eerste vrije training. De Mercedes-coureur reed op ruim zes tienden van Max Verstappen de derde tijd, maar dat deed hij wel op de hardste van de drie bandencompounds. Verstappen en nummer 2 Sebastian Vettel reden hun snelste tijd op de softs.