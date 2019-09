Horner schrikt: "RB15 volgens Albon totaal anders dan STR14"

Christian Horner is een beetje geschrokken van de bevindingen van Alexander Albon over de Red Bull RB15. De coureur ondervond in zijn eerste races bij Red Bull Racing dat de bolide fors verschilt van de bolide van Scuderia Toro Rosso.

Albon debuteerde in maart in de Formule 1 als coureur van Toro Rosso. Na de zomerstop mocht hij in België en Italië echter bij Red Bull plaatsnemen als vervanger van Pierre Gasly, die vanwege tegenvallende resultaten de omgekeerde weg bewandelde. De Britse Thai maakte in zijn eerste races voor het Oostenrijkse team een prima indruk door vijfde en zesde te worden.

Albon heeft in zijn eerste races bij zijn nieuwe team echter iets opgemerkt dat teambaas Horner niet graag wil horen: de RB15 heeft een andere rijstijl nodig dan de Toro Rosso, zo vertelde de teambaas aan Auto Motor und Sport. "Hij heeft ons verteld dat de Toro Rosso een compleet andere auto is dan de Red Bull. Dat heeft ons wel wat verrast, want de beide auto's zijn gebouwd op dezelfde basis."

Albon herhaalt woorden van Gasly

Met zijn observatie lijkt Albon de woorden van Gasly te echoën. De Fransman was in zijn races bij Red Bull open over het feit dat hij moeite had om zijn rijstijl aan te passen aan de RB15. Desondanks kwam het verhaal voor Horner nog wel als een verrassing: zowel de STR14 als de RB15 zijn grotendeels gebaseerd op de RB14 van Red Bull, waardoor de auto's onderhuids veel gelijkenissen vertoont.

Zoals gezegd debuteerde Albon op prima wijze bij Red Bull Racing. Vooral in België maakte hij indruk met een aantal knappe inhaalacties. Horner is dan ook tevreden met de manier waarop de Britse Thai zich opstelt binnen het team. "Hij stelt zich goed op, maakt notities en probeert alles zo goed mogelijk te begrijpen."