Albon tempert verwachtingen voor Singapore: "Ik heb geen specifieke doelstelling"

Alexander Albon is met lage verwachtingen naar Singapore gekomen. Het circuit zou goed bij de Red Bull RB15 moeten passen, maar de verwacht geen gekke dingen in zijn eerste weekend op het Marina Bay Circuit.

In zijn eerste twee races bij Red Bull Racing maakte Albon een prima indruk met een vijfde plek in België en een zesde positie in Italië. Het waren circuits die niet goed bij de RB15 pasten, want de bolide van het Oostenrijkse team moet het hebben van de bochtigere circuits. Op papier is Singapore dus een goede match, maar tegenover GPToday.net tempert Albon de verwachtingen. “Het is mijn eerste keer hier, dus ik verwacht niets geks."

"Het ziet er niet uit als een makkelijk circuit en het is een van de weinige circuits waar je grote verschillen in rondetijd ziet. We bekijken het stap voor stap. In VT1 zullen we het zien, hoewel ik denk dat ik daar redelijk wat tekort zal komen. We mikken erop om alle plooien glad te strijken voor de kwalificatie en de race. De auto past waarschijnlijk beter bij dit circuit dan bij Spa en Monza, dus we zullen zien."

Albon denkt niet aan podiumplaats

Aan een mogelijke podiumplaats wil Albon vooralsnog dan ook nog niet denken. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, dus na de vrijdag kan ik daar waarschijnlijk een beter antwoord op geven. Ik zou natuurlijk graag op het podium eindigen, maar het is niet zo dat ik voor dit weekend specifieke doelstellingen heb. Ik ga gewoon rijden en ik zie waar dat me gaat brengen."

Albon zal in Singapore wellicht extra motivatie krijgen doordat een groot deel van zijn familie bij de race zal zijn. Het is namelijk de race die het dichtste bij Thailand, zijn thuisland, ligt. "Het is een soort thuisrace. Het is nog wel twee uur vliegen, dus het is niet helemaal thuis natuurlijk. Er zal familie langskomen en dat geldt ook voor Red Bull Thailand. Voor hun wil ik graag een mooie prestatie neerzetten."