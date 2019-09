Stratencircuit Singapore krijgt derde DRS-zone in 2019

Inhalen tijdens de Grand Prix van Singapore zal dit jaar misschien wel iets eenvoudiger gaan dan in het verleden. Er is namelijk een derde DRS-zone ingevoerd op het Marina Bay Circuit.

Tot afgelopen jaar konden de coureurs hun DRS slechts twee keer per ronde openklappen in de trainingen, kwalificatie en in de race als ze binnen een seconde van de auto voor hun reden. Deze zones lagen tussen bochten 5 en 7 en bochten 23 en 1 en zullen tevens tijdens de editie van 2019 gebruikt worden. Er komt echter een derde plek waar de coureurs hun DRS kunnen openen.

Deze derde zone zal haar detectiepunt op 102 meter voor bocht 13 hebben, waarna de coureurs tussen bochten 13 en 14 hun achtervleugel open kunnen klappen. De keuze om een derde DRS-zone in het leven te roepen in Singapore past binnen een trend van de FIA, die in de afgelopen jaren steeds vaker extra DRS-zones toevoegt aan circuits in een poging om meer inhaalacties op de baan te krijgen.