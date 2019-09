Gerhard Berger: "Max Verstappen is beter dan Charles Leclerc"

F1-legende Gerhard Berger zegt dat Max Verstappen en Charles Leclerc duidelijk de sterren van morgen zijn in de Formule 1. Hoewel 2019 aanvankelijk werd gezien als een duidelijke Lewis Hamilton versus Sebastian Vettel om de strijd voor de titel, zijn het de twee jongere coureurs die de laatste tijd de meest recente complimenten hebben aangetrokken.

Hamilton op hoger niveau

In gesprek met het Italiaanse Autosprint geeft de voormalig coureur van Ferrari zijn mening over de twee jongelingen: "Hamilton is iets anders dan de andere coureurs, omdat hij zich op een hoger niveau bevindt. Maar de toekomst ligt bij Verstappen en Leclerc."

Charles Leclerc is net als Max Verstappen 21 jaar en de man van het moment. Hij won in Spa-Francorchamps en Monza zijn eerste twee Grands Prix uit zijn F1-carrière en hiermee ook nog eens twee races achter elkaar.

Verstappen van grote waarde

"Ferrari heeft één van de sterkste coureurs voor de volgende wereldkampioenschappen. Maar Verstappen staat al enige tijd aan de top van de golf. Zijn waarde is enorm groot."

Berger zegt ook dat Verstappen en Leclerc moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, want hun opmars naar de Formule 1 was niet dezelfde.

"Leclerc deed de Formule 3 en de Formule 2, terwijl Verstappen direct van de F3 naar Toro Rosso ging. In de F3 reden ze allebei voor Van Amersfoort, en Verstappen deed daar iets meer, want het was zijn debuut in de formule wagens. De verschillen tussen hen zijn klein, maar Verstappen heeft vooralsnog meer bereikt dan Leclerc", aldus Berger.