Slechte luchtkwaliteit dreigend voor Grand Prix Singapore 2019

De Formule 1-race in Singapore staat komend weekend op het programma, maar er is een probleem met de luchtkwaliteit. De autoriteiten volgen voortdurend de luchtkwaliteit in Singapore, zullen maskers uitdelen en indien nodig hulp bieden aan toeschouwers. In antwoord op de vragen van de Singaporese-krant zei Jean Ng dat tijdens het raceweekend verschillende overheidsinstanties, raceorganisatoren van de race in Singapore en de FIA blijven overleggen in de plannen en als het nodig is reageren. De instanties hebben verschillende plannen op tafel liggen, als de luchttoestand blijft verslechteren.

N95-maskers

De organisatie zal bij verschillende punten N95-maskers uitdelen als de slechte lucht blijft aanhouden en er zal ter plaatse hulp worden geboden aan toeschouwers die zich niet goed voelen. Er komen jaarlijks veel toeristen naar Singapore voor het event. De autoriteiten hebben al aangekondigd dat de toeristen extra op hun hoede moeten zijn vanwege de slechte omstandigheden. Ng vertelde het volgende over de informatie die hun zullen geven aan de bezoekers van de Grand Prix. "We zullen bezoekers wijzen op informatie over de brede selectie van andere activiteiten, die binnen gebouwen kunnen worden uitgevoerd, tijdens hun verblijf." De bezoekers worden ook geadviseerd om maskers mee te nemen om zo zekerder te zijn van hun gezondheid.

Plan B ligt al klaar en luchtkwaliteit slechtste in geschiedenis Singapore

De organisatie heeft genoeg plannen liggen als de luchtkwaliteit dusdanig slecht is dat er eigenlijk een 'straatverbod' is. "Verschillende overheidsinstanties in Singapore hebben nauw samengewerkt met de raceorganisator van de Grand Prix om de best mogelijke race- en entertainmentervaring mogelijk te maken en tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen en fans in de gaten te houden", zei mevrouw Ng.

De luchtkwaliteit van Singapore kwam zaterdag voor het eerst in drie jaar op 'ongezonde' niveaus, toen de 24-uurs PSI in het westen 103 om 16.00 uur bereikte. De situatie is slecht als het over de 100 komt. De situatie bleef op zondagochtend verslechteren, maar verbeterde naarmate de dag naar 97, wat binnen het "gematigde" bereik zit.