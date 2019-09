Vettel: "Hopelijk merkt F1 dat Duitse Grand Prix op kalender thuishoort"

Sebastian Vettel baalt er nog altijd van dat de Duitse Grand Prix in 2020 van de kalender verdwijnt. De Ferrari-coureur is van mening dat dergelijke historische races gewoon moeten blijven.

De thuisrace van Vettel zal in 2020 niet op de kalender staan, nadat er wel races waren in 2018 en 2019. De kalender bevat komend seizoen 22 races, want Nederland en Vietnam komen in de plaats van Hockenheim. Het huidige contract van het Duitse circuit, dat na de editie van 2019 afliep, werd niet verlengd. De contracten van Silverstone, Monza, Mexico-Stad en Barcelona werden daarentegen wel verlengd.

'Afwisseling nieuwe en oude circuits nodig'

Vettel waarschuwt de Formule 1 dat het niet het risico kan lopen om historische races te verliezen en hij hoopt dat de sport gaat realiseren dat oude en nieuwe circuits naast elkaar kunnen bestaan. "Misschien hoeft er niets gedaan te worden, maar laat volgend jaar of de toekomst zien dat de Formule 1 naar Duitsland thuishoort. Naar mijn mening is het onmogelijk voor de Formule 1 om races in landen met grote races zoals Groot-Brittannië, Italië en Duitsland."

"Het is bijzonder jammer en waarschijnlijk aan geld gerelateerd. Zoals ik al zei hoeft er misschien niets te gebeuren en realiseren we ons we in Duitsland moeten racen, wat hopelijk genoeg is om een Grand Prix terug te laten keren. Ik hoop de vervangende race net zo'n goede race wordt als in Duitsland met veel mensen op de tribunes, maar eerlijk gezegd zie ik dat niet als een gegeven."