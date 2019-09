'Chadwick heeft keuze zat voor vervolgstap in autosport'

Jamie Chadwick werd afgelopen maand de eerste kampioene in de W Series. Haar plannen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar volgens Williams heeft ze voldoende opties.

Chadwick was een van de achttien deelneemsters aan het eerste seizoen van de W Series en van deze coureurs was zij de sterkste. Chadwick won twee races, eindigde in totaal vijf keer op het podium en werd daarmee de eerste kampioene van de klasse. Ze verdiende met haar sterke prestaties in de W Series ook een plekje in het opleidingsprogramma van Williams.

Met haar titel in de W Series verdiende Chadwick een uitnodiging voor het tweede seizoen van de klasse, maar bovendien ook een prijzenpot van 500.000 dollar om een stap omhoog te zetten op de autosportladder. Hoe ze dat geld gaat investeren, is nog onduidelijk. Toch hoeft ze volgens Claire Williams niet te vrezen dat er geen interesse in haar diensten is.

"Ze moet haar plannen voor 2020 volgens mij nog onthullen, maar ze heeft een groot aantal aanbiedingen om uit te kiezen. Door haar resultaat in de W Series is dat geen verrassing. Onze eigen plannen met Jamie zullen we verder bekijken zodra we onze coureurs van 2020 vastgelegd hebben. Als we daar duidelijkheid over hebben, kunnen we gaan nadenken over de plannen met de coureurs uit onze opleiding."

Avontuur bij Aston Martin in WEC?

Chadwick is naast ontwikkelingscoureur van Williams ook onderdeel van het opleidingsprogramma van Aston Martin. Vanaf eind 2020 zal de Britse fabrikant in de hoogste klasse van het FIA WEC actief zijn met de Valkyrie en Chadwick wordt genoemd als een van de kandidaten voor een stoeltje in die klasse. Mocht dat nergens op uitlopen, kan ze dus nog terugkeren naar de W Series.