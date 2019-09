Charles Leclerc wilde startnummer zeven

Charles Leclerc heeft de smaak goed te pakken. De Monegask wist zowel in Spa-Francorchamps als op Monza te winnen met zijn Ferrari-bolide. De Ferrari-coureur heeft lang getwijfeld over zijn startnummer, maar zijn voorkeur ging uit naar het bezette nummer zeven.

Toen moest hij op zoek naar een ander nummer, maar een echte reden heeft hij niet voor de keuze van nummer 16. "Het klopt dat ik wel even heb moeten zoeken naar een geliefd startnummer. Ik wilde eerst nummer 7, maar die is natuurlijk al aan Kimi Raikkonen toegewezen. Daarna heb ik lang nummer 10 in gedachten gehad, maar toen Pierre Gasly zijn debuut maakte was ik dat nummer ook kwijt. Uiteindelijk heb ik mijn derde keuze, nummer 16 ingebracht. Ik ben jarig op 16 oktober, dus dat leek mij de meest logische keuze", aldus Charles Leclerc.

Startnummer Verstappen

Het is niet voor de eerste keer dat een coureur twijfelt over zijn nummer. Max Verstappen had ook niet meteen de voorkeur aan nummer 33. De voorkeur van Verstappen was startnummer 3, het nummer waarmee hij ook in de Formule 3 reed en een geluksnummer voor hem is. Aangezien Daniel Ricciardo met startnummer 3 rijdt besloot Verstappen met 33 te racen.

Vroeger was het gewoonlijk dat de kampioen aan de start stond met nummer 1, nu is dat niet vaak meer het geval. Een coureur die kampioen is mag zelf bepalen of hij net zijn eigen startnummer of met nummer 1 wil rijden.