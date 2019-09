Bottas: "Ik ben op dit moment geen kampioensmateriaal"

Valtteri Bottas is hard voor zichzelf. De Mercedes-coureur ziet dat hij op dit moment niet goed genoeg is om wereldkampioen te worden in de Formule 1.

Mercedes wist de Grand Prix van Italië niet te winnen, maar van de twee coureurs kwam Bottas het dichtste bij. Na een foutje van Lewis Hamilton nam hij de tweede positie over, maar een echte aanval inzetten op leider Charles Leclerc kon hij niet. Daardoor moest de Fin genoegen nemen met de tweede positie, waarmee hij voor het eerst in vijf races voor Hamilton eindigde.

Bottas wil zich verder blijven ontwikkelen

Bottas deed daardoor ook goede zaken voor de titelstrijd, hoewel hij nog steeds ruim 60 punten achterstand heeft op leider Hamilton. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar weet dat hij er nog lang niet is. "Ik ben geen kampioensmateriaal op dit moment. Ik ben nog lang niet op het niveau dat ik denk te kunnen behalen, ik weet dat er nog veel meer in me zit. Daarvoor zal ik mezelf moeten blijven verbeteren, maar ik heb het gevoel dat ik de juiste stappen zet."



"Het team speelt ook een grote rol in mijn ontwikkeling en ik ben hun dan ook heel dankbaar voor de steun die ze mij hebben gegeven door het verlegen van mijn contract. Daar spreekt veel vertrouwen uit en ik hoop me ook het resterende gedeelte van het seizoen verder te ontwikkelen."

De positie van Bottas leek de afgelopen maanden onder druk te staan. Mercedes had met Esteban Ocon een jong talent als reserve die klaar leek voor de stap naar de hoofdmacht, maar de Fransman rijdt volgend seizoen voor Renault. Bottas mag intussen voor een vierde seizoen aanblijven bij Mercedes.