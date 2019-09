Hamilton: "Nieuwe generatie coureurs komt met meer dingen weg"

Lewis Hamilton gelooft dat de nieuwe generatie coureurs met meer vergrijpen wegkomen bij de wedstrijdleiding. Die uitspraak deed de regerend wereldkampioen nadat Charles Leclerc in Italië een waarschuwing kreeg voor het van de baan duwen van de Brit.

Polesitter Leclerc en Hamilton duelleerden het grootste deel van de race om de zege. De Mercedes-coureur werd bij de tweede chicane van de baan geduwd door Leclerc bij de eerste serieuze inhaalpoging die hij waagde. Door de verdedigende actie van Leclerc moest Hamilton uitwijken en via de uitloopstrook terugkeren op het asfalt. Leclerc won de race uiteindelijk, terwijl Hamilton derde werd.

Hamilton was het niet eens met de beslissing van de stewards om Leclerc slechts een waarschuwing te geven. "Het lijkt erop dat de nieuwe generatie met veel meer wegkomt met de manier waarop ze hun auto positioneren dan de meer ervaren coureurs", vertelde hij aan Sky F1. "Ze hebben vandaag verschillende consequenties voor de regel gebruikt, maar ik weet niet waarom. Ik denk dat de stewards met het verkeerde been uit bed gestapt zijn vandaag."

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het met Hamilton eens. "Ik heb zoveel problemen in mijn leven dat ik die van Michael Masi en de FIA niet wil hebben. Dit is namelijk hun probleem! We willen harde duels zien, maar hoe ver gaat hun mildheid? Je had voor beide incidenten een straf uit kunnen delen - de ene waarbij Lewis van de baan geduwd werd en het andere duel dat op het randje was."