Verstappen tevreden over nieuwe wedstrijdleider: "Niets op aan te merken"

De Formule 1 heeft sinds 2019 een nieuwe wedstrijdleider met de naam Michael Masi. Max Verstappen is tevreden over hoe Australiër zijn werk doet: "Hij doet het top. Ik heb niets op hem aan te merken."

Jarenlang was Charlie Whiting de wedstrijdleider van de Formule 1, naast de vele overige taken die hij vervulde namens de autosportbond FIA. Aan de vooravond van de seizoensopening in Australië stierf de Brit echter, waardoor er halsoverkop een vervanger gezocht moest worden. Die werd gevonden in Masi, die voor de race in Australië al benoemd was tot de reserve van Whiting.

Aanvankelijk zou per race bekeken worden wie de taken als wedstrijdleider zou gaan uitvoeren, maar al snel kreeg Masi het vertrouwen van de FIA. Recent werd dat zelfs beloond met een benoeming voor de rest van het seizoen. Als een van de coureurs heeft Verstappen regelmatig met Masi te maken en de Red Bull-coureur ziet dat Masi langzaam in zijn rol aan het groeien is.

"In sommige wedstrijden valt er meer te bespreken dan in andere, dus daar hangt het ook een beetje van af. Natuurlijk is het in het begin even onwennig als je ineens een gesprek met twintig coureurs moet voorzitten en dat zie je ook. Dan moet je ineens gaan vragen wat de coureurs willen bespreken over de vorige wedstrijd of dit weekend. Daar krijg je natuurlijk ervaring mee en dat wordt steeds makkelijker."

Instapmoment 'niet makkelijk' voor Masi

Verstappen meent dat het ook voor Masi lastig geweest moet zijn om aan zijn klus als wedstrijdleider te beginnen op het moment dat dit nodig was, zo kort na het overlijden van Whiting. "Natuurlijk was het voor hem ook een heel raar moment om in te stappen, maar hij krijgt er nu meer vertrouwen in. Dat helpt allemaal en nu gaat het gewoon goed."