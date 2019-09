Vettel niet verrast dat Leclerc sterk presteert in eerste Ferrari-seizoen

Sebastian Vettel is niet verrast dat Charles Leclerc in zijn eerste seizoen bij Ferrari goed mee kan komen. De viervoudig wereldkampioen wist via de Ferrari Driver Academy al dat de Monegask veel potentie heeft.

Leclerc boekte afgelopen weekend op Spa-Francorchamps zijn eerste zege in de Formule 1. Daarmee beëindigde hij tevens een lange periode van droogte voor Ferrari, want al sinds de Amerikaanse Grand Prix van 2018 had het team niet gewonnen. Vettel moest in België genoegen nemen met de vierde plaats, dezelfde positie als die hij bezet in het kampioenschap.

Vettel verwacht meer zeges voor Leclerc

De ervaren Duitser heeft in de titelstrijd nog wel een voorsprong op Leclerc, maar die is gekrompen tot 12 punten. Toch is Vettel niet meteen onder de indruk van hoe Leclerc dit jaar presteert, omdat binnen Ferrari al bekend was wat de jonge Monegask in zijn mars heeft. "Ik denk dat het positief is dat hij indruk gemaakt heeft op veel mensen van buitenaf, maar hij zit al een tijdje bij de Ferrari Driver Academy en het was duidelijk te zien dat hij veel potentie had."

"Hij heeft ook een erg sterk rookie-seizoen gedraaid bij Alfa, dus het is goed om te zien dat hij meteen op snelheid is gekomen. Vanuit het team gezien is het natuurlijk vooral belangrijk dat we goed samenwerken en elkaar niet tegenwerken. Dat lijkt te werken, dus dat is belangrijk. Anders zou het zonde van de energie zijn. Dat zijn volgens mij de belangrijkste dingen."

"Het was een belangrijk weekend voor hem vorige week, hoewel het overschaduwd werd door de omstandigheden en het overlijden van Anthoine, dus het was niet geweldig. Wel was het zijn eerste zege en ik weet zeker dat er nog meer zullen volgen, omdat hij hier nog wel een tijdje zal rijden."