Als je bang bent in een Formule 1-auto, kan je volgens Verstappen beter je auto aan de kant zetten

Max Verstappen reageerde eerder deze week aan tafel bij Peptalk op het overlijden van de Fransman Anthoine Hubert. De Formule 2-coureur verongelukte zaterdag bovenop Eau Rouge. Voor Max Verstappen was het schokkend, maar hij dacht er tijdens de race niet echt bij na.

Gekart met Hubert

De Nederlander heeft zelf nog nooit echt een megaklapper gemaakt, maar zag het afgelopen weekend wel gebeuren. De 22-jarige Limburger kende Anthoine Hubert van vroeger. Verstappen: "Ik kende hem van de karttijd, ik heb zelfs nog tegen hem gekart. Het was een raar weekend. Er gebeurde iets waar ik zelf nog nooit problemen mee heb gehad", vertelde de 21-jarige coureur geschokt bij Peptalk. De Nederlander was geschokt, hij zag de crash immers live. "Het was natuurlijk ongelooflijk, je zag de crash natuurlijk live gebeuren. Je gaat eigenlijk naar een raceweekend toe zonder aan zoiets te denken, maar uiteindelijk zit een ongeluk in een klein hoekje. Helaas is het deze keer fataal afgelopen."

Huilende Pierre Gasly

De veiligheid staat na Imola 1994 hoog op het lijstje bij de FIA. De bolides worden elk jaar veiliger. Over de Halo zijn vaak discussies, maar heeft al een aantal keer een mogelijk fataal ongeluk voorkomen. Verstappen meende wel dat Hubert pech had, omdat hij al een klapper had gemaakt. Over het ongeluk praat Max Verstappen niet zoveel met zijn collega’s en zijn collega’s onderling ook niet. De Red Bull-coureur zag wel de tranen bij Gasly. "Wij praten er onderling niet echt over, maar ik zag wel dat Pierre Gasly huilend kwam aanlopen."

Verstappen meende er verder in de race niet meer over gedacht te hebben. "Tijdens de opwarmronde was ik er niet echt mee bezig, maar toen in de eerste ronde eindigde ik in de bandenstapels dacht ik wel dat dit het minst erge was. Ik realiseerde wel waar het was gebeurd, maar het kan op elke plek gebeuren. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd op dit circuit."

Verstappen schrok van F1 snelheid

Lewis Hamilton postte op zijn Instagram een story dat mensen de veiligheid niet inzien. Verstappen wist niet echt wat hij ervan moet vinden. Het is volgens hem zonder ervaring heel moeilijk in te schatten hoe gevaarlijk de sport is. "Het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten voor de fans die nog nooit in een bolide hebben gereden, hoe hard het echt gaat. Ik wist natuurlijk vooraf ook niet hoe hard een Formule 1-auto ging. De eerste keer schrok ik ook hoe hard het eigenlijk echt ging."

Tot slot kwam Verstappen met een bijzondere uitspraak: "Als je bang bent in een Formule 1-auto, kan je hem beter aan de kant zetten."