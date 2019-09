BREAKING: Monza blijft tot 2024 op Formule 1-kalender na nieuwe overeenkomst

De Formule 1-kalender zal in 2020 officieel 22 races tellen. Liberty Media en Monza zijn een contractverlenging overeengekomen, waardoor de Italiaanse Grand Prix tot en met 2024 op de kalender blijft.

Monza was een van de vijf circuits waarvan het contract met de Formule 1 eind 2019 zou aflopen. In Spanje, Groot-Brittannië en Mexico werden inmiddels al nieuwe overeenkomsten gesloten, terwijl van Duitsland al bekend was dat het contract niet verlengd zou worden. Het wachten was dus nog op Monza, dat al geruime tijd in onderhandeling was met Liberty over een nieuw contract.

Die nieuwe overeenkomst is er nu dus. De verbintenis met The Temple of Speed is met vijf jaar verlengd, waardoor de Formule 1 in ieder geval tot en met 2024 te gast zal zijn op het Italiaanse circuit. Het circuit heeft een zeer rijke historie, want al sinds 1950 is de Formule 1 vrijwel ieder jaar op Monza gekomen voor een voor het kampioenschap meetellende race. Alleen in 1980 gebeurde dat niet, want toen werd de race op Imola verreden.

Historie, snelheid en passie kenmerkend voor Monza

Chase Carey, de CEO van de Formule 1, is in zijn nopjes met de nieuwe overeenkomst. "We zijn erg blij dat we een overeenkomst bereikt hebben met de ACI waardoor de Italiaanse Grand Prix tot ten minste 2024 op de kalender zal blijven. Dit is een van de vier Grands Prix die in 1950 al op de kalender stonden en dat nu nog steeds doen, en samen met de Britse Grand Prix is het de enige die sindsdien ieder jaar georganiseerd is."

Volgens Carey zijn de historie van het circuit en de passie van de fans belangrijke kenmerken van Monza. "Historie, snelheid en passie zijn woorden die autosportfans associëren met Monza. Het gevoel dat iemand krijgt bij deze Grand Prix is uniek, net als het opvallende podium."