Vettel ziet kalender liever terugkeren naar seizoenen met 16 races

Sebastian Vettel zou graag zien dat het aantal races op de kalender daalt, in plaats van de stijging die momenteel waar is te nemen. Een kalender met zestien races is volgens de Ferrari-coureur een stuk beter zijn.

Afgelopen donderdag presenteerde de Formule 1 een voorlopige kalender voor 2020 met maar liefst 22 races. Nooit eerder werden er in één seizoen zoveel races afgewerkt. De afgelopen seizoen stonden er steevast 21 races op het programma, maar dat is volgend jaar anders. Vietnam en Nederland voegen zich bij het gezelschap, terwijl de race in Duitsland van de kalender verdwijnt.

Vettel zou liever zestien races per jaar zien. Dat is het aantal races dat verreden werd toen hij opgroeide als Formule 1-fan. "Als coureurs zitten wij aan de goede kant van de streep", vertelde Vettel over de grotere kalender. "Het zijn meer races, maar voor de teams is het een grotere belasting, vooral voor de monteurs. Het is een groot circus en veel dingen moeten van tevoren geregeld worden. Voor alle jongens zal het zwaarder worden dan het nu is."

"Ik ben echter niet de baas van de sport en ik neem aan dat ze meer geld verdienen als er meer races zijn, en dat is wat erachter schuilgaat. Persoonlijk zou ik graag terugkeren naar zestien races. Zo was het toen ik opgroeide en het is een mooi aantal. Misschien hebben de coureurs dan de flexibiliteit en de vrijheid om ook andere dingen te doen."

Liberty wil kalender verder uitbreiden na 2020

Liberty Media, dat sinds begin 2017 de commerciële rechten van de Formule 1 in handen heeft, heeft regelmatig haar intenties duidelijk gemaakt om de kalender in de aankomende jaren verder uit te breiden. Mogelijk staan er in de nabije toekomst zelfs tot wel 25 races op het programma.