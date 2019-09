Uitvalbeurt deerde Verstappen niet na 'zwarte zaterdag' in België

Max Verstappen was maandagavond te gast bij de talkshow Peptalk van Ziggo Sport. De Red Bull Racing-coureur gaf daar aan dat zijn uitvalbeurt in België hem niet zo veel interesseerde na de gebeurtenissen van zaterdag.

De Belgische Grand Prix van Verstappen eindigde zondag al na enkele honderden meters. Direct na de start kwam de Nederlander al in aanraking met Kimi Raikkonen, om vervolgens in Eau Rouge stuurloos in de bandenstapel te eindigen. Daardoor konden de vele Nederlandse fans op het circuit slechts zeer kort genieten van het optreden van Verstappen.

Voor Verstappen kwam daarmee een einde aan een reeks van 21 races op rij waarbij hij in de top 5 eindigde. Dat deerde hem na afloop van de race echter niet. Het overlijden van Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op zaterdag zorgde ervoor dat Verstappen zijn race duidelijk in perspectief kon plaatsen. "Als je niet in zo'n auto hebt gezeten, weet je niet hoe hard het gaat. Het is altijd moeilijk om daar van buitenaf hetzelfde gevoel bij te krijgen natuurlijk."

"Er zijn al eerder mensen verongelukt in Eau Rouge, daar denk je niet aan tijdens de race. Tijdens de opwarmronde was ik er niet mee bezig, maar toen ik de eerste ronde in de bandenstapels eindigde dacht ik wel: Nou ja, als dit het ergste is wat er vandaag gebeurt, dan maakt het helemaal niks uit, na wat er op zaterdag was gebeurd. Nee, ik ben nooit bang geweest. Natuurlijk waren er wel eens momenten dat je dacht: 'Nu moet ik uitkijken'. Maar ik ben nooit bang geweest, want dan kun je hem beter aan de kant zetten."

"Eigenlijk was ik niet chagrijnig. Na wat er op zaterdag gebeurde kon die hele race me al niets meer schelen om eerlijk te zijn."