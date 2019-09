Vettel en Binotto weten oorzaak van verschil richting Leclerc in België niet

Sebastian Vettel kende een teleurstellende Belgische Grand Prix. De Duitser had grote moeite met zijn banden en eindigde slechts als vierde, nadat hij de race vanaf P2 aanving.

Het was op Spa-Francorchamps precies een jaar geleden dat Vettel voor het laatst een race in de Formule 1 won, maar in 2019 wilde het niet lukken. Ferrari pakte met Charles Leclerc haar eerste zege van het huidige seizoen, terwijl Vettel genoegen moest nemen met de vierde plek. Dat stemde hem na afloop van de wedstrijd vanzelfsprekend niet gelukkig.

Volgens Vettel was een van de oorzaken van zijn lastige race dat hij moeite had om de controle over de banden te houden. Dat leidde volgens hem tot een verlies van grip gedurende de race. "Natuurlijk is het een goede dag voor het team na een lange droogte. Ik ben blij voor het team en voor Charles, maar van mijn kant kan ik niet blij zijn met hoe de dag verliep."

"We startten als tweede en eindigden als vierde. Er zat natuurlijk meer in de auto, dus ik kan er niet echt blij mee zijn. Ik had moeite om de grip te voelen en de banden de baas te blijven. Ik gleed teveel, waardoor het een behoorlijk lastige race was voor mij. Vanaf het moment dat we redelijk vroeg de pits in kwamen, was het duidelijk dat we er niet tot het einde zouden zijn."

Binotto weet ook niet wat probleem Vettel was

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zag dat Vettel op Spa moeite had met een aspect van het racen waarin hij normaal gesproken uitblinkt, maar ook hij moet het antwoord schuldig blijven op de vraag waarom dat het geval was. "Het is duidelijk dat Sebastian dit weekend meer last had van degradatie, zowel op vrijdag als in de race. Dat komt ook door de afstelling."

"Normaal is Seb goed in het managen van zijn banden, vooral in de eerste ronden, waardoor hij ze later in de stint kan gebruiken. Het is iets waar we mee bezig zullen gaan en wat we willen proberen te begrijpen en analyseren. Als we er iets over leren, dan zullen we onszelf in de toekomst verbeteren. Op dit moment hebben we het antwoord niet."