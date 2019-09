Ferrari is te snel voor Verstappen, maar Mercedes zit in het vizier

Max Verstappen heeft zich als vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van België. De Nederlander kende het hele weekend al wat problemen, ook tijdens de kwalificatie wilde het niet echt vlotten voor Verstappen. De 21-jarige Red Bull Racing-coureur is ervan overtuigd dat hij tegen Mercedes kan vechten, maar Ferrari is volgens Max ver buiten bereik. De coureur was zichtbaar teleurgesteld, maar volgens hem was dit het maximale resultaat.

Lastig weekend

Tijdens de vrije training en de kwalificatiesessie van zaterdag kende Max wat kleine problemen met zijn Honda-motor, de motor kon niet zijn volledige vermogen leveren, iets waar Verstappen duidelijk van baalde. "Over het algemeen zou ik zeggen dat het een lastig weekend is en ook een lastige race gaat worden", legt Verstappen uit. "De hele tijd dat we het vermogen wilden verhogen, werkte het niet. Dus moesten we conservatief zijn in de kwalificatie. Dat is niet wat je hier wilt."

De Red Bull-coureur die zondag minder motorproblemen verwacht gaf toe dat Ferrari een klasse apart was, vooral door de topsnelheid van de SF90 die goed tot haar recht komt in Spa. "We verliezen behoorlijk wat tijd op de rechte stukken, maar we zitten dichtbij de Mercedessen. Voor ons is dat heel belangrijk", vertelde de Limburger tegen GPToday.net. "Ik denk dat onze racesimulaties vrijdag echt goed waren. Ik verwacht dat we morgen dichtbij Mercedes komen, maar Ferrari lijkt een stap te ver met de topsnelheid die ze hebben. Zelfs als je meer snelheid hebt, kom je er niet aan." De Nederlander verwachtte dit resultaat wel, maar had gehoopt op een stunt.

Verder gaf Verstappen aan dat zijn RB15 nog niet helemaal voelde zoals hij had gehoopt. De Nederlander kende vooral wat kleine problemen met het maximale halen uit het vermogen van de Honda-motor.