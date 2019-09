Alex Albon: "Ik voel mij thuis bij Red Bull"

Alexander Albon zegt dat hij zich thuis voelt bij Red Bull Racing na zijn eerste werkdag op het circuit als coureur voor het Oostenrijkse team. De Thais-Britse coureur maakt dit weekend zijn debuut voor Red Bull Racing tijdens de Belgische Grand Prix en had een schijnbaar probleemloze dag. De eerste vrije training zag er comfortabel uit omdat hij slechts een tiende achter teamgenoot Max Verstappen eindigde.

In de tweede sessie richtte Albon zich op de set-up voor de race. Dit vanwege het feit dat hij aan de achterkant van de grid zal moeten starten in verband met het wisselen van een motor.

Kleine babystapjes

Albon zegt dat zijn overgang naar Red Bull van Toro Rosso slechts een kleine stap is, maar hij voelt zich al welkom bij het team. "Het was een vrij vlotte dag. Het was een goede tijd, ik voel me thuis bij de jongens, ze zijn erg aardig voor me geweest. Het is heel anders, ik had al dit gevoel toen ik woensdag in de simulator zat. Maar als je eenmaal op de baan bent en je zet de helm op, heb je iets meer G-krachten en kun je de auto een beetje beter voelen. Eigenlijk zijn het alleen maar kleine babystapjes."

Gridstraf neemt de druk weg

Albon geeft toe dat het starten achteraan de grid enige druk wegneemt, omdat hij zich dit weekend geen zorgen hoeft te maken over het kwalificatietempo. De 23-jarige voegt er echter aan toe dat hij graag wilde zien waar hij vooraan in het veld kan kwalificeren. Albon zegt hierover tegen GPToday.net: "Dat zou je zeker kunnen zeggen. Ik had nog steeds graag gezien dat ik me goed had gekwalificeerd. Maar de focus ligt nu niet echt op de korte termijn, het is gewoon proberen om de auto voor zondag op orde te krijgen. Er heerst dus een meer koele sfeer. Maar ik wil nog steeds goed werk leveren op zondag."