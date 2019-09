Max Verstappen en Alexander Albon in FIA persconferentie

Morgen beginnen de activiteiten voor de Grand Prix van België. Op het paddock in Spa-Francorchamps zullen de coureurs en teams zich samen met de media melden. Zoals gebruiken vindt er op donderdag een persconferentie plaats met enkele coureurs.

Niet geheel onverwachts neemt Max Verstappen plaats achter de desk voor zijn thuisrace, met naast zich zijn kersverse teamgenoot Alexander Albon. Verstappen zal vooral praten over het circuit in de Ardennen en uiteraard wat vragen krijgen over zijn teamgenoot, Albon zal vooral vragen krijgen over de switch en de vergelijking met Verstappen.

Naast de twee Red Bull-coureurs zitten ook Sergio Perez, Valtteri Bottas en George Russell in de FIA persconferentie.

Op vrijdag is het tijd voor de teambazen. Ten tonele zullen verschijnen; Steiner van Haas, Tanabe van Honda, Szafnauer van Racing Point, Abiteboul namens Renault en Tost van Toro Rosso.