Grand Prix van Spanje ook in 2020 op de kalender

Ook in 2020 staat de Grand Prix van Spanje definitief op de F1-kalender. Spanje was ook dit jaar al gastheer voor een race, maar een verlenging van het contract bleef maar op zich wachten. Vanmiddag waren de laatste onderhandelingen tussen het Circuit de Barcelona-Catalunya en de Formule 1. Voor het einde van de middag wisten ze tot een deal te komen.

Zandvoort werd twijfel voor plek Spanje

Door de terugkeer van Zandvoort op de Formule 1-kalender, was er veel onduidelijkheid over de Grand Prix van Spanje. Beiden hebben een voorkeur om in de meimaand het event te organiseren, maar ook andere organisatoren hebben daar hun voorkeur. De promotors wisten desondanks vanmiddag toch tot een deal te komen.

22 races op de kalender

Terwijl Spanje weer een jaar op de kalender staat, de Nederlandse GP terugkeert en we voor het eerst in Vietnam gaan racen, wordt de kalender waarschijnlijk verlengd tot 22 races. De spannende, door regen getroffen, Duitse Grand Prix zal volgend jaar niet meer op de kalender staan.

Reactie Chase Carey

Formule 1-baas Chase Carey zei: "De beslissing om door te gaan met een race in Spanje, was vanwege een land met een grote traditie in de autosport. De Spaanse Grand Prix staat al een tijdje op de kalender, terwijl het kampioenschap momenteel ook wordt uitgebreid naar nieuwe gebieden.Het zal een positieve impact hebben op de economie van het gebied. In de komende maanden zullen we doorgaan met onze onderhandelingen om te zien of we deze voordelige relatie verder kunnen uitbreiden. "