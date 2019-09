Carlos Sainz: "Te veel goede coureurs in de Formule 1"

Carlos Sainz heeft uitgehaald naar de staat van de Formule 1 en zegt dat er niet genoeg concurrerende stoeltjes zijn voor goede coureurs.

Ferrari, Red Bull Racing en met name Mercedes zijn de dominante teaMS in de Formule 1 sinds het tijdperk van de hybride-motoren, met de Silver Arrows die alle vijf de titels van de coureurs en constructeurs namen terwijl ze op de rand staan van de een zesde kampioenschap in beide klassementen.

De Duitse Grand Prix liet zien hoe chaotisch een race moet zijn voor iemand buiten de top zes om het podium te halen. Het lukte Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat als enige.

Frustraties Sainz

De Spanjaard is gefrustreerd dat het niet om de coureurs draait. Tegenover motorsport.com vertelde de McLaren-coureur: "In 2021 kan er veel gaan veranderen. Het is echter enorm frustrerend dat deze sport niet om de coureur draait, om de sporter die het verschil zou moeten maken. Het is geen 100 meter sprint waar de beste atleet wint. Ik denk dat normaal gesproken de beste coureurs in de beste wagens zitten maar we hebben op dit moment niet genoeg goede wagens om alle goede coureurs in de Formule 1 te voorzien van het beste materiaal."

Alonso als voorbeeld

Om zijn visie kracht bij te zetten noemt hij zijn goede vriend Fernando Alonso als voorbeeld: "Kijk bijvoorbeeld naar Fernando Alonso. We zijn het er allemaal over eens dat hij nog een paar kampioenschappen in de Formule 1 erbij had kunnen hebben maar dat is hem niet gelukt omdat hij niet in de juiste wagen zat."

"Moeten we hem nu zien als een mindere coureur dan een ander? Ik denk van niet? Fernando is een heel goede coureur maar heeft minder titels dan hij zou moeten hebben."