Horner: "IndyCar aeroscreen kan op belangstelling rekenen"

Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat het gebruik van het aeroscreen, waarmee IndyCar volgend seizoen gaat rijden, in de belangstelling kan komen te staan van de Formule 1.

De cockpitbeveiliging werd gemaakt als tegenhanger van de Halo, die sinds enkele jaren op de auto zit. Het aeroscreen werd ontwikkeld door Red Bull Advanced Technologies, een onderdeel waarvan Horner ook CEO is.

"Ik ben benieuwd hoe het werkt in de IndyCar, hoe het wordt ontvangen en welke uitdagingen er onvermijdelijk zullen zijn", vertelde Horner aan Autosport. "Maar ik denk dat het een goede test zal zijn. Als het werkt, waarom zouden we dan niet kijken of dit ook op Formule 1-auto's past?"

De FIA noemde het gebrek aan ontwikkeling van het aeroscreen een reden om voor de Halo te kiezen. Beide concepten werden in 2016 en 2017 getest, maar Horner heeft gezegd dat IndyCar al lang met het concept aan de gang is.

IndyCar heeft de afgelopen seizoenen gekeken naar het verbeteren van het scherm, het scherm moet er in de Verenigde Staten voor zorgen dat ongelukken zoals bij Justin Wilson tot het verleden behoren.

"Na de ontwikkeling van het concept is er een eerste fase om dat tot een definitief ontwerp te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is natuurlijk al een hele tijd geleden in gang gezet en is nu zo goed als afgerond. Hopelijk komen er positieve reacties vanuit de IndyCars. Het aeroscreen kan dan op belangstelling rekenen", verklaarde de Brit.