Toto Wolff: "Honda verdient veel lof voor grote stap voorwaarts"

Toto Wolff zat de afgelopen jaren lange tijd in een luxepositie. Het team van Mercedes domineerde vrijwel ieder seizoen en de concurrentie mocht blij zijn als ze een keer een race wisten te winnen, al dan niet door fouten van de Duitse fabrikant. Die tijd is echter verdwenen, zo zegt de Oostenrijkse teambaas.

Honda heeft achterstand ingehaald

Volgens Wolff heeft Honda de achterstand ingehaald en zit het op dit moment op hetzelfde niveau met haar motor als Mercedes. Tegenover onder andere GPToday.net zei hij: "Honda heeft een grote stap voorwaarts gezet en verdient veel lof. Daar ben ik blij om, want een sterk Honda is goed voor de Formule 1 als geheel. Als we vier motorfabrikanten op hetzelfde niveau hebben, is dat positief voor iedereen, ook voor ons."

Mouwen opstropen

Het is voor Wolff duidelijk dat er werk aan de winkel is bij Mercedes en dat de achterstanden teniet zijn gedaan. Niet alleen door Honda maar ook Ferrari heeft flinke stappen gezet. Wolff: "We hadden een goede periode maar nu is het duidelijk dat de anderen de achterstand hebben ingehaald. Er zijn redenen waarom geen enkel team zes wereldkampioenschappen op rij heeft gewonnen en daarom weet iedereen hier heel goed dat we de mouwen moeten opstropen."