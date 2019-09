Carlos Sainz: "Misschien wordt Max Verstappen nooit wereldkampioen in F1"

In hun gezamenlijke tijd bij Scuderia Toro Rosso waren Carlos Sainz en Max Verstappen niet altijd vrienden. De twee waren korte tijd zelfs kemphanen, iets dat mede voort kwam uit de jaloezie van Sainz richting Verstappen. De gevolgen voor Sainz waren achteraf groot; niet hij maar Verstappen werd doorgeschoven naar Red Bull Racing en van Sainz werd afgelopen jaar definitief afscheid genomen.

Inmiddels kunnen de Nederlander en Spanjaard het redelijk met elkaar vinden als ze elkaar naast de baan tegen het lijf lopen. Op de baan komen de twee elkaar nog nauwelijks tegen, iets dat Sainz jammer vindt. Tegenover motorsport.com zegt hij: "Ik hoop dat McLaren een auto kan bouwen die Lando en ik kunnen gebruiken om te vechten tegen Verstappen en Leclerc."

Verstappen misschien nooit wereldkampioen F1

Max Verstappen en Charles Leclerc vochten dit jaar al enkele gevechten uit, tot groot genoegen van vele F1-fans die dit zagen als een voorbode voor een grote rivaliteit in de toekomst. Sainz vindt dit voorbarig: "Het is voorbarig om aan te nemen dat het tussen Verstappen en Leclerc zal zijn. Ik denk dat de situatie in de Formule 1 in 2021 enorm kan veranderen. Het kan heel goed zijn dat we andere mensen voorin zien vechten. Het is gewoon een kwestie van wie er momenteel in de juiste auto zit."

"Als Max Verstappen op het juiste moment bij het juiste team komt, wint hij meerdere wereldkampioenschappen. Maar als dat niet het geval is, wordt hij niet één keer kampioen. Zo werkt het helaas in de Formule 1."