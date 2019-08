Lando Norris moet meer op de limiet gaan racen

Lando Norris geeft toe dat er nog veel voor hem te leren is in de F1, ondanks een zeer indrukwekkende eerste helft van zijn debuutseizoen in de F1. Norris is regelmatig in het derde deel van de kwalificatie terecht gekomen en finishte veel races in de top tien, maar hij weet dat hij nog geen echte uitdager is.

Van de 19-jarige, die vorig seizoen tweede werd achter George Russell in de Formule 2, worden grote dingen verwacht. Hij heeft in 12 races bewezen een talent te zijn, met een score van 24 punten.

Zelfkritisch

De Brit is echter zelfkritisch en open richting de media als het gaat om zijn eigen evaluatie. Tegenover onder andere GPToday.net vertelde de McLaren-coureur: "Hoe meer je doet, hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je idee wordt van alles. Op dit moment kan ik nog veel leren dus ik moet meer pushen."

"Er zijn al enkele punten waar je waarschijnlijk wat spaart, omdat je weet dat je dit kan gebruiken in de kwalificatie, zoals de juiste lijn rijden of een kerbstone niet meepakken. Er is voor mij nog heel veel te leren door te pushen en meer op de limiet te rijden in plaats van in te houden en een conservatieve aanpak te hebben."