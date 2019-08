Daniel Ricciardo is blij met zijn positie bij Renault

Daniel Ricciardo heeft zich dit seizoen nog niet kunnen bewijzen in de Formule 1. Ondanks zijn matige resultaten is hij toch tevreden met de positie die hij heeft bij het team. De Australiër voelt zich comfortabel in zijn rol, hoewel het nog wel beter moet.

Daniel Ricciardo werd door Renault gehaald om het team omhoog te helpen. Sinds de Fransen in 2016 terugkeerden in de Formule 1 met hun eigen fabrieksteam reden Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Carlos Sainz en Nico Hulkenberg voor Renault. Voor het eerst sinds de comeback heeft een coureur getekend die meerdere Formule 1-races heeft gewonnen. De Australiër zou de Fransen moeten helpen om de volgende stap te zetten.

Teamleider bij Renault

Ricciardo betreurt de resultaten, maar is blij met zijn leiderspositie bij Renault en ziet een goed vooruitzicht. "Ik was bij Red Bull ook al een soort van leider. Ik denk dat ik, omdat ik als oudere en ervaren coureur bij dit team ben gekomen, alleen wat meer meer impact heb dan bij Red Bull. Uiteindelijk denk ik dat het ook voor mij belangrijk is", zegt de 30-jarige Australiër. "Het is één ding om hier te zijn, maar ook hier het werk te doen is twee. Interactie met de monteurs, ingenieurs en iedereen vind ik leuk. Ik ben nog steeds zoekende, maar ik geniet ervan."

Ricciardo debuteerde in 2011 in de Formule 1 voor het team van HRT, voordat hij in 2012 en 2013 voor Toro Rosso reed. In 2014 promoveerde de Australiër naar Red Bull Racing, waarvoor hij in totaal zeven races won.