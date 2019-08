Ricciardo verrast door kloof tussen Gasly en Verstappen

Daniel Ricciardo liet vorige zomerstop een shock in de paddock rondgaan. Geheel tegen de verwachting in bleef hij niet bij Red Bull Racing maar maakte hij de overstap naar Renault. Tot woede van Helmut Marko en Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, aan wie de Australiër zijn woord had gegeven om te blijven, maar het contract tekenen continu uitstelde.

Red Bull Racing had weinig andere keus dan Kvyat, Albon, Gasly of Sainz. De laatste ligt echter niet goed met Max Verstappen als ze samen in één team rijden en dus werd Pierre Gasly naar voren geschoven. De Fransman reed 12 Grands Prix voor het Oostenrijkse team en werd volledig gedeclasseerd door Max Verstappen, tot afgelopen maandag bekend werd gemaakt dat Alexander Albon hem per direct zal vervangen.

Verschillen Verstappen en Gasly

De Renault-coureur werd gevraagd naar zijn mening en hij zegt het volgende over zijn opvolger: "Moeilijk. Hij is in ieder geval heel ver weg van Max Verstappen. Aan de ene kant zullen ze bij Red Bull Racing blij zijn met Max die zijn eerste pole position pakte in Hongarije. Aan de andere kant denk ik dat ze diep van binnen weten dat ze veel meer punten hadden kunnen scoren."

"Ik weet op dit moment niet wat het is met Pierre, want vorig jaar behaalde hij een aantal goede resultaten met Toro Rosso, die duidelijk niet zo goed was als de Red Bull. Dus een moeilijke. Ik ken Max als een teamgenoot en ik had niet verwacht dat Pierre hem zou verslaan. Ik ben niet verbaasd dat Max hem verslaat, maar ik ben verbaasd over de kloof tussen hun twee."