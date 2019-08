Mercedes: "We hadden interesse in Mick Schumacher maar geen plek"

Mick Schumacher won vorig jaar het kampioenschap in de Formule 3 en stroomde dit jaar door naar de Formule 2. Na een wat moeizame start lijkt de zoon van Michael Schumacher zijn slag te pakken hebben, na een zuivere winst tijdens de races in Hongarije twee weken geleden.

De jonge Duitser is verbonden aan de Ferrari Driver Academy, iets wat niet vreemd is gezien de vele succesvolle jaren van zijn vader voor het beroemde Italiaanse merk. Niettemin had ook Mercedes interesse, maar geen plek, zo erkent Toto Wolff.

Interesse Mercedes in Mick Schumacher

De Oostenrijkse teambaas vertelde aan Gazzetta: "Natuurlijk hebben wij interesse om Mick in ons Driver Programme op te nemen maar we hebben uiteindelijk besloten om geen ruimte te maken. Simpelweg omdat we op dat moment al moeite hadden om George Russell en Esteban Ocon ergens te plaatsen."

"Mick is een goede jongen. In de Formule 3 en ook nu in de Formule 2 heeft hij aangetoond iemand te zijn met een eigen personaliteit en karakter. Ik ben er zeker van dat hij het goed zal doen in de Formule 1 als zijn tijd komt."