'Red Bull Racing wilde niet Albon, maar Alonso als vervanger voor Gasly'

Was Alexander Albon wel de eerste keuze van Red Bull Racing om het zitje van Pierre Gasly in te vullen? Volgens Mundo Deportivo niet: de Spaanse krant meldt dat Fernando Alonso een aanbieding van het team afgeslagen heeft.

Eerder deze week kondigde Red Bull Racing aan dat Gasly met onmiddellijke ingang moet vertrekken bij het team. Hij wordt teruggestuurd naar Scuderia Toro Rosso en vervangen door Albon, die eerder dit seizoen nog voor Toro Rosso reed. Toch lijkt de Britse Thai niet de eerste keuze geweest te zijn van Red Bull, want volgens Mundo Deportivo heeft het team eerst Alonso benaderd voor het stoeltje van Gasly.

Geen interesse bij Alonso in terugkeer in F1

Volgens de Spaanse sportkrant lijkt Red Bull Racing al langer bezig geweest te zijn met het lozen van Gasly, want Alonso zou al in het weekend van de Britse Grand Prix benaderd zijn. De wereldkampioen van 2005 en 2006 heeft echter duidelijk kenbaar gemaakt dat hij geen interesse heeft om als tussenpaus op te treden bij Red Bull Racing.

Er gaan al langer geruchten over waar de toekomst van Alonso ligt. De Spanjaard stapte eind 2018 uit de Formule 1, werd vervolgens kampioen in het WEC met Toyota, won de 24 uur van Le Mans twee keer, maar wist zich niet te kwalificeren voor de Indy 500. De jacht op de Triple Crown is dus nog niet gedaan voor Alonso, maar het is nog onduidelijk wat zijn plannen voor de rest van 2019 en 2020 zijn. Mogelijk gaat hij met Toyota in de winter een Dakar-avontuur aan.