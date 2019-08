Verstappen: "Vroege F1-debuut zorgde dat ik daar F2-waardige fouten maakte"

Max Verstappen heeft het gevoel dat hij nog steeds beter wordt in de Formule 1. Door na een seizoen autosport al naar de F1 te gaan, maakte hij in de sport soms fouten die anderen in de Formule 2 zouden maken.

Een veelbesproken periode van Verstappen was begin 2018, toen hij in meerdere wedstrijden grote fouten maakte. Daarna kreeg de Nederlander de smaak te pakken en begon hij aan een reeks van 21 races op rij in de top 5. Toch blijft Verstappen nog leren. "Vanaf de tweede helft van vorig seizoen zit het goed. Het kan altijd beter. Door de jaren heen leer je hoe je dat moet doen."

"Door ervaring en de races die ik gereden heb, ben ik nu geen rookie meer. Ik heb meer dan 90 starts gehad. Ik heb natuurlijk maar een jaar F3 gereden en naar de F1 gaan is een grote stap, dus ik denk dat ik een aantal fouten gemaakt heb die anderen in de F2 maakten. Ik word nog steeds beter. Ik ben pas 21. Ik ben consistenter, weet wanneer ik moet pieken en wanneer niet, en wanneer een een risicootje moet nemen of niet. Je probeert een resultaat te behalen en punten te scoren."

Betrouwbaarheid Honda helpt voor betrouwbaarheid chassis

De betrouwbaarheid van de Honda-motoren bleek in de eerste seizoenshelft prima. Red Bull Racing kon daardoor volgens Verstappen een veel betere voorbereiding op het seizoen draaien. "We hebben mechanische problemen gehad met de auto, niet de krachtbron, vorig jaar. Maar die kwamen ook omdat we niet de kans hadden ze tot de limiet te testen."

"Honda brengt zoveel tijd door op de dyno en daardoor ontdekten we ook de limiet van de onderdelen van onze auto. Dat hebben we niet eerder gehad, dus je wist nooit of het sterk genoeg was. De enige manier waarop je dat ondervond, was door uit te vallen. De hele voorbereiding op het seizoen was zoveel beter, waardoor de auto en de krachtbron zo betrouwbaar zijn."