Formule 2-coureur Correa gaat test afwerken voor Alfa Romeo

Juan Manuel Correa zal op 24 augustus zijn debuut maken in een Formule 1-auto. De Amerikaanse Formule 2-coureur zal op die dag een privétest afwerken voor Alfa Romeo.

Correa rijdt dit seizoen voor het eerst in de Formule 2, nadat hij de afgelopen seizoenen doorbracht in de GP3 Series. Namens Jenzer Motorsport eindigde in in 2018 als twaalfde in het kampioenschap, waarmee hij voldoende gedaan had om Sauber te overtuigen hem op te nemen in het Sauber Junior Team. Als onderdeel van dat opleidingsprogramma rijdt de Ecuadoriaanse Amerikaan dit jaar Formule 2 namens Sauber Junior Team by Charouz.

Over anderhalve week zal Correa dus debuteren in een Formule 1-auto van Alfa Romeo. De test zal plaatsvinden op Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk, wat tevens het decor is van de Franse Grand Prix. Hij gaat de test afwerken met de Sauber C32, de bolide die het team in 2013 inzette als laatste auto met een V8-krachtbron. Het doel van de test is om Correa te laten wennen aan een F1-auto en het werken met de monteurs en engineers.

"Het is een understatement om te zeggen dat ik uitgelaten ben. Een test en carrière in de Formule 1 is iets waar mijn partners en ik al geruime tijd aan werken", vertelde Correa over de geboden kans. "Ik zal het stukje bij beetje opnemen, luisteren en leren terwijl ik zoveel mogelijk ervaring opdoe tijdens de test."