Zehnder: "Raikkonen begrijpt alles en doet ook alles zelf"

Kimi Raikkonen maakt een zeer sterke indruk in 2019. Bij Alfa Romeo doet hij dat niet alleen qua resultaten op de baan, maar ook door de manier waarop hij in de bolide werkt.

Na twaalf races in 2019 staat Raikkonen achtste in het kampioenschap met 31 punten. De resultaten van teamgenoot Antonio Giovinazzi stat daarmee in schril contract, want de Italiaan scoorde slechts een punt. Het toont aan dat de leeftijd voorlopig nog geen vat op de 39-jarige Raikkonen en dat ziet ook teammanager Beat Zehnder.

Volgens Zehnder is Raikkonen de hybride techniek van de Formule 1-auto's inmiddels de baas, waardoor hij de juiste settings weet te vinden voordat de engineers dat doen. "Kimi doet het helemaal alleen. Hij begrijpt alles. Terwijl de engineers met elkaar overleggen of we een motorsetting moeten veranderen, doet Kimi dat uit zichzelf. Hij weet precies wat hij op welk moment moet doen."

Giovinazzi maakt dit seizoen dus nog geen onuitwisbare indruk, maar Zehnder neemt hem dat eigenlijk niet echt kwalijk. "Antonio begint eraan te komen. In het begin van het seizoen hebben we hem een beetje in de steek gelaten, want er waren een aantal technische problemen met zijn auto. Daardoor kon hij niet veel rijden", vertelde hij aan Auto, Motor und Sport.