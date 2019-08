Horner: "Verstappen een enorme graadmeter voor zijn teamgenoten"

De lijdensweg van Pierre Gasly bij Red Bull Racing is inmiddels ten einde gekomen. Volgens teambaas Christian Horner was teamgenoot Max Verstappen een enorme graadmeter voor de Fransman.

Eerder vandaag maakte Red Bull Racing bekend dat Alexander Albon met onmiddellijke ingang de overstap naar het Oostenrijkse team maakt. Dat gaat ten koste van Gasly, die het hele seizoen al grote moeite had om Verstappen bij te benen. Vooral in Oostenrijk en Hongarije was het verschil groot, want in beide races werd Gasly op een ronde gezet door zijn teamgenoot.

Het verschil tussen de coureurs bij Red Bull Racing was enorm. Gasly scoorde 63 punten, terwijl Verstappen op liefst 181 punten stond bij het ingaan van de zomerstop. De Nederlander is bezig met een opmerkelijk sterke reeks wedstrijden, want al 21 keer achter elkaar eindigde hij in de top 5. Horner is daarom ook van mening dat Verstappen een enorme graadmeter is voor zijn teamgenoten.

"Ik denk dat het erg lastig is. Als je het op dit moment moet opnemen tegen Verstappen - voor mij is hij op dit moment de coureur in de beste vorm - dan is dat een enorme graadmeter voor iedere coureur. Als competitiebeest wil je jezelf altijd meten tegen de besten. Hij is dus een graadmeter waar Pierre zichzelf tegen meet."