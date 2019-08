Hamilton niet bezig met pensioen: "Heb nog meer te winnen"

Lewis Hamilton is absoluut niet van plan om op korte termijn een punt achter zijn loopbaan te zetten. De Mercedes-coureur stelt dat hij nog genoeg te bewijzen heeft in de sport waarin hij al zo succesvol geweest is.

Hamilton is de op twee-na-oudste coureur op de grid, na Kimi Raikkonen en Robert Kubica. Tevens is hij na de wereldtitel in 2018 de meest succesvolle actieve coureur met vijf kampioenschappen. Dit jaar is Hamilton ook weer op weg naar de wereldtitel, want bij aanvang van de zomerstop heeft de Brit 62 punten voorsprong op naaste concurrent Valtteri Bottas.

'Binnen en buiten sport nog genoeg dingen te bereiken'

Inmiddels is Hamilton 34 jaar oud. Voor een groot aantal coureurs is dat al het moment om langzaamaan aan een pensioen in de sport te gaan denken, maar daar is bij de regerend wereldkampioen geen sprake van. Hoewel hij ziet dat zijn evenknieën in andere sport langzaam maar zeker een einde breien aan hun carrière, wil Hamilton zich nog een aantal jaar bewijzen.

"Ik heb verschillende sporten gekeken en ik zie dat mensen die ik bekeek toen ik opgroeide, nu zijn gestopt en iets anders zijn gaan doen. Natuurlijk zit ik in een sport waar ik een van de oudste coureurs ben, dus ik heb een ander perspectief. Normaal gesproken zie je je 22ste tot je 34ste vanuit een heel ander perspectief, maar het is een fenomenale reis geweest."

"Ik vertelde net aan de jongens dat we in Hongarije in 2013 onze eerste zege hadden. Daarna zijn we van hoogtepunt naar hoogtepunt gegaan en de meerderheid van de mensen zijn dezelfde mensen als toen ik bij het team kwam. Deze reis is opzienbarend. Momenteel kijk ik uit naar wat we samen nog meer kunnen doen en wat er volgt. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom sommige mensen besluiten om te stoppen op het moment dat ze stoppen, maar ik kan zeggen dat ik van racen hou."

"Ik hou echt van de uitdaging om ieder weekend aan te komen, in de data te duiken en met de jongens te gaan werken. Ik hou van de samenwerking die je met deze groep mensen hebt. Op een dag moet ik stoppen, maar op dit moment voel ik me fysiek, algemeen en mentaal fantastisch. Ik heb dus geen plannen om op korte termijn te stoppen. Er is meer te doen, meer te winnen en meer dat we samen kunnen bereiken, binnen en buiten de auto, binnen de sport en buiten de sport."