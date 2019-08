‘Zandvoort gaat auto's weren tijdens Nederlandse Grand Prix'

Het zal in 2020 waarschijnlijk helemaal niet mogelijk zijn om met de auto de Grand Prix van Nederland te bezoeken. De gemeente Zandvoort heeft dat uiteengezet in een brief aan de gemeenteraad van de plaats.

Direct na de bekendmaking dat Zandvoort in 2020 terugkeert op de kalender van de Formule 1 werd er gesproken over hoe de fans naar het circuit moeten komen. Daarbij zei sportief directeur Jan Lammers van het evenement nog dat 'iedereen volledige vrijheid heeft hoe ze hier naartoe komen'. "Iedereen die in de file staat, heeft daar dan zelf voor gekozen."

De gemeente lijkt het daar niet mee eens te zijn, zo blijkt uit een brief die dinsdag naar de gemeenteraad van Zandvoort gestuurd is. Auto's worden uit de plaats Zandvoort geweerd, behalve voor bewoners en medewerkers van de organisatie. Bezoekers die met de auto naar het circuit komen, worden bij omliggende snelwegen opgevangen en vanaf daar naar parkeerplaatsen in de buurt geleid.

Broedseizoen vogels reden voor verbod helikoptervluchten

Ook voor VIPs zal tijdens het Grand Prix-weekend geen uitzondering gemaakt worden. Zij zullen hun auto niet in Zandvoort mogen parkeren met hun auto's en ook niet door de organisatie met helikopters naar het circuit vervoerd mogen worden. De reden hiervoor ligt bij het milieu. De Grand Prix zal hoogstwaarschijnlijk begin mei 2020 plaatsvinden en dat is ook de periode dat een aantal vogels in de omliggende natuurgebieden midden in hun broedseizoen zitten.

Voor fans lijkt de auto dus geen optie meer te worden om Zandvoort te kunnen bereiken. In een eerder stadium kondigde de organisatie van de race al aan dat men hoopt dat zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer, met de fiets of lopend komen. ProRail heeft al aangekondigd dat het spoor richting Zandvoort aan Zee aangepakt gaat worden om de capaciteit van het spoor te verhogen.